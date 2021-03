Interrotte le ricerche dell’animale selvatico nella campagna intorno a Siena

Questa mattina vi abbiamo raccontato dell’avvistamento di un grande animale selvatico, ancora non identificato e della conseguente ricerca che ne è scaturita. In seguito all’avvistamento sono state mobilitate un gran numero di forze dell’ordine e di soccorsi.

La ricerca dell’animale selvatico è stata interrotta adesso, in accordo con il prefetto vicario dopo aver effettuato ulteriori voli con la termocamera del drone ma senza esito. Al momento infatti non ci sono tracce del grosso animale selvatico avvistato questa mattina da due persone e per il quale si sono mobilitate forze dell’ordine e soccorsi. Per l’intera giornata sono state setacciate le zone intorno alla strada di Radi anche attraverso droni ed elicotteri. Sono rimasti sul posto i volontari della protezione civile e dell’associazione La Racchetta che monitorano la zona e i vigili del fuoco. Le ricerche sono proseguite in particolare con i droni dotati di termocamera che col buio possono essere utilizzati per individuare gli animali.