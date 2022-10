Interrogazione di Per Siena sulla strada Monastero. Corsi: “Procediamo a mettere in sicurezza l’area”

All’interrogazione di Vanni Griccioli, Massimo Mazzini e Pierluigi Piccini (Gruppo Per Siena) sulla pericolosità dell’incrocio tra strada Monastero e quella di Sant’Abbondio a Costafabbri ha risposto oggi, martedì 18 ottobre durante i lavori del consiglio comunale, l’assessore ai lavori pubblici Andrea Corsi, che dopo l’illustrazione del consigliere Griccioli ha informato l’aula di “aver provveduto a verificare cosa è possibile fare nell’immediato”. Affermando che “tale atto, infatti, pone l’attenzione su un problema degno di intervento. Dai primi accertamenti ci sarebbe la possibilità, ancora da valutare in modo definitivo, di un abbassamento del limite di velocità a 30 km/h con la sostituzione della cartellonistica rispetto alla precedente anche alla luce del tipo di strada in oggetto”.

“Tra gli interventi previsti – ha spiegato Corsi – c’è l’istallazione di specchi di 70 cm, diametro massimo, contro quelli di ora di 10 cm più piccoli. Suggerimento proposto dall’interrogante che viene quindi ascoltato. C’è poi la sistemazione, a monte, di una segnaletica ad hoc che avverte la presenza dei bambini che si aggiunge a quella già presente di dosso e incrocio pericoloso. Mentre sull’idea di utilizzare dissuasori acustici che possono essere una buona soluzione, riteniamo che non lo siano in questo caso dal momento che parlando di una zona con abitazioni, vanno a creare disagi ai residenti con l’emissione di rumori. Questi, infatti, vengono utilizzati nelle strade che non attraversano abitati. Quelli ottici possono essere messi. Con questa serie di interventi, in parte suggeriti dall’interrogante, possiamo andare a sistemare la situazione presente”.