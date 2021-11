International School of Siena, tempo di open day: il 15 dicembre porte aperte alle famiglie per scoprire servizi e didattica

Mercoledì 15 dicembre è la data da segnare in rosso sul calendario per le famiglie che vorranno dedicarsi alla scoperta dell’International School of Siena. Gli interessati, infatti, potranno partecipare agli open day che la scuola tiene in preparazione della scelta per il prossimo anno scolastico. In particolare, il campus di Siena accoglie studenti a partire dai 3 anni d’età per accompagnarli fino al diploma, in un percorso ininterrotto composto dai tre programmi didattici Ib studiati per le scuole di ispirazione internazionale.

Il programma dell’open day è fitto: alle 9.30 la preside darà il benvenuto alle famiglie, introducendo la scuola ed il mondo Ib. Successivamente, alle 10, sarà il turno dei coordinatori dei tre programmi (scuola materna ed elementari, anni intermedi e superiori) che illustreranno la filosofia e la didattica ai genitori, mentre per i ragazzi sarà possibile partecipare in prima persona accedendo alle lezioni dalle 10 alle 13.15 per le classi quinta elementare (grade 6), prima superiore (grade 10) e terza superiore (grade12).

L’open day darà quindi modo di vivere una vera giornata di scuola, in particolare per i ragazzi che stanno frequentando la terza media e si preparano a scegliere la scuola superiore. Sarà possibile visitare le aule, i laboratori e le dotazioni tecnologiche all’avanguardia del campus, dialogare con la preside, i coordinatori e lo staff per approfondire il funzionamento dell’istituto e le grandi potenzialità della didattica.