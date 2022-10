InSieme2022: 150 volontari presenti all’esercitazione della Protezione civile

I volontari impegnati nei diversi scenari saranno in tutto circa 150. La Protezione civile provinciale si prepara, in occasione della campagna di sensibilizzazione InSieme2022, all’esercitazione con simulazioni di diversi scenari di rischio per testare i piani di emergenza e mantenere un buon livello addestrativo fra i volontari stessi. Una tre giorni in corso a Poggibonsi, iniziata dal sistema di Protezione civile di Poggibonsi e che per sabato e domenica proseguirà con il sistema di protezione civile provinciale.

Sabato 22 ottobre l’attivazione della colonna mobile provinciale è prevista alle 7 con l’inizio dell’allestimento del campo base di ammassamento presso l’ex Tribunale con montaggio di tende all’esterno del parcheggio e allestimento sala radio all’interno dello stabile. Saranno simulati i seguenti scenari: ricerca dispersi nella Scuola Vittorio Veneto, incidente aereo nell’Aviosuperficie di Staggia e assistenza agli automobilisti. Dalle ore 10 alle ore 11 chiusura di via Montegrappa.

Sabato pomeriggio sarà simulata la ricerca di dispersi in ambiente urbano, il recupero di beni artistici e culturali alla Magione, il controllo dei livelli dei fiumi e l’assistenza veterinaria al canile di Drove. Sabato sera sarà simulato un incidente in piazza Stazione e il crollo parziale del sottopasso largo Gramsci. Nella mattina della domenica 23 ottobre verrà fatto un briefing per ogni scenario affrontato per evidenziare i problemi riscontrati. Seguirà la cerimonia di chiusura dalle 11 presso il campo base di via Volta con consegna di attestati a tutti i volontari e dei gadget ai partecipanti e pranzo conclusivo con le istituzioni presso la Misericordia.

Saranno presenti volontari di Afri, Fir Cb, Misericordie, Prociv, Pubbliche Assistenze, Vab, Racchetta, Anpana, Avioclub Chiusdino.