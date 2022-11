La Misericordia di Siena, insieme all’Aou Senese e all’Asl sud est, invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento pubblico: “Insieme contro il tempo: la rete senese contro l’ictus” che si svolgerà sabato 12 novembre dalle 16.30.

L’Ictus, viene definita una malattia “tempo-dipendente”, che richiede di essere affrontata nel minor tempo possibile per consentire al paziente di avere maggiori possibilità di sopravvivenza e recupero. Secondo il Ministero della Salute l’ictus è la seconda causa di morte in Italia, dopo le malattie ischemiche del cuore, e ogni anno causa circa 90mila ricoveri nel nostro Paese.

Per far sì che ci sia una risposta rapida, nel territorio senese, si è sviluppata una rete di collaborazioni tra i professionisti e gli enti sanitari coinvolti.Questa “rete” parte dall’emergenza territoriale, cioè dalla centrale operativa del 118 che solitamente è il primo contatto del paziente, passa attraverso i mezzi di soccorso (tra cui anche le nostre ambulanze), per raggiungere poi il pronto Ssoccorso e la “Stroke unit” dell’ospedale di Siena.

All’evento parteciperanno i professionisti delle realtà coinvolte con l’obiettivo di mostrare il funzionamento e la sinergia tra tutte le figure in gioco: Samuele Cioni (Uosa Neuroradiologia interventistica Aou Senese); Stefano Dami (Centrale operativa 118, Usl Toscana sud est); Giuseppe Martini (UOC Stroke Unit, Aou Senese); Enrico Sbrocca (Capogruppo istruttori, Misericordia di Siena); Rossana Tassi (UocC Stroke unit, Aou Senese) moderatrice: Giovanna Romano (presidente del Gruppo stampa Autonomo-Siena).

La conferenza si svolgerà in presenza, presso la Sede “il Mandorlo” (Strada del Mandorlo, 3, Siena) della Misericordia di Siena e rientra nel programma dell’annuale “Festa della Fratellanza”. L’evento è aperta a tutti senza bisogno di iscrizione.Per maggiori informazioni: [email protected]