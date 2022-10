Innovazione e giovani, così i corsi Its Vita formano il futuro

Quattrocento aziende che occupano 16mila addetti. Il settore delle scienze della vita mostra questi numeri per la Toscana. E le imprese che operano in questo ambito hanno un bisogno continuo di nuove leve: ragazzi con una competenza ed una formazione scientifica.

Una domanda in continua crescita, così come è in continua l’offerta formativa degli Its per dare una risposta a chi cerca queste figure lavorative. Tra i percorsi che si può intraprendere ci sono anche quello di Its Vita, che contribuiscono alla formazione di tre figure professionali altamente specializzate negli ambiti delle biotecnologie industriali e ambientali e della produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici e biomedicali.

Nello specifico c’è ancora tempo per iscriversi a tre corsi: Bioqualtech22 per tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica, la sede del corso è a Siena; Profarmabio22 per tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica, le sedi del corso sono a Pisa e Pontedera; Biomedtech22 per tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi, la sede del corso è a Firenze.

Per Bioqualtech22 “ricordo l’importanza della gestione della qualità nei processi di produzione dei medicinali come il vaccino”. Sono le parole del direttore di Its Vita Stefano Chiellini. Profarmabio22 , aggiunge, “dà le competenze in ambito meccatronico e elettronico da sfruttare nel settore farmaceutico. Infine Biomedtech22 fornisce le capacità per fare manutenzione agli strumenti di diagnostica”.

Ma quali requisiti servono per partecipare a questi corsi? “Tutto è gratuito, basta avere un’età compresa tra 18 e 29 anni ed un diploma superiore. Non bisogna avere timore a partecipare perché ciò che è necessario le insegniamo noi”, conclude Chiellini.