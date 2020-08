Infrastrutture e rifiuti, Forza Italia: “Basta politica delle toppe, serve piano concreto”

“Abbiamo bisogno di un piano concreto, se ci troviamo questa mattina a proporre delle idee è perchè la sinistra, in 50 anni di governo regionale, non è mai stata capace di farlo”. Queste, le parole pronunciate da Erica Mazzetti, deputata della Repubblica Italiana, che questa mattina era presente alla conferenza stampa di Forza Italia. Temi della mattinata: infrastrutture e rifiuti, un problema annoso nella nostra provincia ed in tutta la regione in generale. I collegamenti stradali ed una buona rete di comunicazioni conferiscono alla città ricchezza ed agevolazioni dal punto di vista turistico, settore estremamente importante per Siena. Purtroppo Siena dal punto di vista comunicativo, sia stradale che ferroviario, ha un problema, un problema che dovrà essere risolto dalla Regione Toscana in prima battuta e dal Governo successivamente.

“Adesso basta con la politica delle toppe – ha detto Roberto Bilenchi, vicecoordinatore provinciale di Forza Italia -, in tutti questi anni la Regione Toscana non è mai stata capace di proporre un progetto concreto a lungo termine. Tutto ciò consegue una superstrada, come la Siena-Firenze continuamente in manutenzione, provocando disagi e rischi inutili per i molti automobilisti che la percorrono, oltre ad un disincentivo per il turismo. Per non parlare delle strade provinciali e regionali, da tempo abbandonate, con dissestamenti e curve spigolose, rischiando di diventare estremamente pericolose nei giorni di pioggia”.

Serve una proposta di un progetto unitario da parte della Regione Toscana, soprattutto adesso con il nuovo decreto semplificazione, decreto che darà un nuovo volto ai codici di appalto, soprattutto alleggerendo i tempi burocratici, che in Italia sono lunghissimi.

“Un altro problema sono i rifiuti – continua Erica Mazzetti, deputata della Repubblica Italiana per Forza Italia -. Dalla Toscana verso il sud non esistono soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti, tutti i giorni assistiamo a moltissimi camion che, carichi di masse, partono per il nord provocando anche inquinamento. Siena ha intrapreso una buona strada insieme a Sei Toscana con le nuove isole ecologiche, è chiaro però che servirà un progetto solido che derivi dalla Regione Toscana in accordo con il Governo centrale”. “Un progetto che dovrà essere pronto subito, così da avere accesso anche a tutti i fondi europei – conclude Mazzetti -, è chiaro che senza una concreta soluzione la Toscana diventerà l’ultima della lista”.

Niccolò Bacarelli

Di seguito la video intervista ad Erica Mazzetti, deputata della Repubblica Italiana per Forza Italia.