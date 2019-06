Informazione geografica per il governo del territorio: intesa tra Regione e Università

La prima forma di tutela del patrimonio territoriale è la sua conoscenza e il suo costante monitoraggio. Avviare il processo di innovazione delle tecniche di acquisizione dell’informazione geografica per l’aggiornamento più frequente dei dati a supporto degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, è l’obiettivo del protocollo d’intesa proposto dall’assessore all’urbanistica Vincenzo Ceccarelli agli atenei di Siena e di Firenze, Pisa .

I firmatari lavoreranno insieme per promuovere e sviluppare basi informative georeferenziate di interesse comune sul territorio toscano, attraverso l’impiego sperimentale delle più innovative tecniche di telerilevamento anche satellitare (sia dati iperspettrali che radar).

“L’impegno – dichiara Ceccarelli – è quello di operare per sviluppare forme di partenariato nell’ambito della ricerca sull’informazione geografica, favorendo anche la cooperazione per l’individuazione di specifici percorsi di formazione, rivolti sopratutto ai Comuni, per l’utilizzo dell’informazione territoriale e ambientale nelle azioni di conoscenza, valutazione e monitoraggio dei piani. In questo quadro – sottolinea – condivideremo conoscenze culturali e le più recenti tecniche a tutto vantaggio della tutela del patrimonio territoriale e paesaggistico e per il contrasto al consumo di nuovo suolo”.

L’intesa prevede anche, per il coordinamento delle attività del protocollo, l’istituzione di uno specifico tavolo tecnico-scientifico sull’informazione geografica per il governo del territorio. Ne faranno parte, oltre alle strutture regionali, ricercatori del Lamma e dei Dipartimenti di architettura dell’Università di Firenze, di ingegneria dell’energia dei sistemi del territorio e delle costruzioni dell’Università di Pisa e di ingegneria dell’informazione e scienze matematiche Università di Siena.