Infofragili, oltre 70mila telefonate nelle prime cinque ore

Da questa mattina è attivo il servizio Infofragili, un numero verde (800-432525) a disposizione di tutti i cittadini appartenenti all’Asl Toscana sud est. Il numero è rivolto alle persone fragili o alle loro famiglie che chiedono informazioni e che potranno essere orientate nella prenotazione on line dei vaccini.

La necessità di un servizio simile è sottolineata dalle oltre 70mila telefonate nelle prime cinque ore. Sia i diretti interessati, quanto i familiari hanno effettuato le chiamate, provenienti da ogni angolo della Toscana meridionale. Sfortunatamente, le risposte che gli operatori sono stati in grado di fornire sono state ben inferiori al numero di chiamate, per l’oggettiva impossibilità di rispondere ad un ritmo di 14mila telefonate l’ora. Un trend simile porterebbe a 170mila tentativi giornalieri di accesso al servizio. Chi ha avuto modo di parlare con un operatore ha espresso soddisfazione per questo nuovo servizio dell’Asl Toscana sud est.

La stessa Asl porge le sue scuse per le attese, ma una quantità simile di accessi è difficilmente gestibile con tempi di risposta rapidi. Infofragili ha chiuso questa sera alle 20 per riaprire alle 8 di lunedì mattina. Dalla prossima settimana, comunque, il servizio sarà attivo anche nel fine settimana.

Il servizio è stato presentato questa mattina dal direttore amministrativo dell’Asl Toscana sud est, Francesco Ghelardi. Ghelardi ha dichiarato: “L’azienda ha deciso di fornire questo servizio di accompagnamento per questa categoria di cittadini che potrebbe trovare difficoltà a capire in quale lista deve essere inserito. A partire dalle 8 di questa mattina sono arrivate migliaia di telefonate, l’obiettivo è fornire risposte a tutti nel più breve tempo possibile”.

Presente in conferenza stampa anche Roberto Turillazzi, direttore dello staff della direzione sanitaria dell’Asl Toscana sud est, il quale ha ricordato: “Sono oltre 20mila le persone in tutta l’Asl che hanno effettuato la preadesione in questa categoria, i nostri operatori valuteranno le situazioni per aiutare le persone a capire a che punto possono essere nel percorso vaccinale. Un caso emblematico è quello degli oncologici: per esempio, chi è in possesso dell’esenzione 048 per questo tipo di patologia ma è in follow up, non ha diritto alla priorità. Su questa, come su altre possibili incertezze, cercheremo di sciogliere ogni dubbio”.

Il servizio Infofragili, è riservato ai residenti nelle province di riferimento dell’Asl Toscana sud est (Siena, Arezzo e Grossseto), oppure ai residenti in altre province ma seguite dai centri specialistici dell’Asl stessa. Sul sito aziendale (link) è disponivile una sezione dedicata alle domande frequenti e diffuse che arrivano all’azienda. Sezione che può essere utile per una verifica prima di telefonare al numero verde. Per facilitare l’uso di Infofragili, sul canale Youtube dell’Azienda Usl Toscana sud est è presente un video.