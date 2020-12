Influenza, in Toscana in distribuzione altre 50mila dosi di vaccino

“In distribuzione altre 50mila dosi di vaccino antinfluenzale, che potranno essere prenotate dai medici e pediatri di famiglia già da domani, venerdì 4 dicembre”, lo annuncia la Regione in una nota.”Le 50mila dosi già arrivate, che i medici possono prenotare da domani, rappresentano un primo risultato di questo impegno, ma lo sforzo della Regione per assicurare a tutte le categorie a rischio la vaccinazione antinfluenzale prosegue e sono previste ulteriori consegne nei prossimi giorni”, prosegue il comunicato. Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale può proseguire per tutto il mese di dicembre e che queste ulteriori dosi dovranno essere indirizzate in modo prioritario a cittadini con età maggiore di 65 anni o appartenenti a una delle categorie a rischio elencate nella Circolare del Ministero della Salute (la numero19214 del 4 giugno 2020) che detta le regole per la vaccinazione. Rimane ovviamente insindacabile il giudizio del medico curante se e chi sottoporre a vaccinazione.