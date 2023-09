Indice di sportività, Siena 46esima in Italia. Primi per le competizioni indoor, fanalino di coda sui finanziamenti Pnrr

Quarantaseiesimo posto a livello nazionale grazie agli ottimi piazzamenti nelle competizioni individuali: la provincia di Siena si posiziona a metà classifica nel ranking Pts per Il Sole 24 ore sui numeri dello sport italiano.

L’indice, giunto alla sua 17esima edizione, è calcolato su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie. Come detto, nelle quattro grandi macro aree, il risultato migliore arriva alla voce ‘Sport individuali’: siamo 17esimi. Siamo invece 52esimi a ‘Struttura sportiva’, 58esimi a ‘Sport di squadra’, 53esimi a ‘Sport e società’.

Medaglia d’oro al parametro ‘Sport indoor’ che prende in considerazione ginnastica, judo e scherma sulla base dei risultati di società e atleti nell’arco del 2022. Bene anche per il ‘Tennis’ dove siamo settimi e dove un contributo lo avrà anche dato il titolo nazionale vinto dal TC Sinalunga. Siena è ottava anche a “Sport e amatori” che analizza il numero delle sedi Fiab, dei soci Cai e dei master in atletica.

Bene anche l’indicatore ‘Nuoto’ dove siamo 14esimi mentre la vicenda Acr Siena non ha inciso su ‘Calcio professionisti’ visto il 48esimo posto ottenuto (il parametro fa però riferimento ai risultati della stagione 22-23, antecedenti alle ultime vicende dei giornali, ndr.). Nel ‘Volley’ siamo 33esimi, nel ‘Basket’ siamo 61esimi.

In questo settore però usa dire che le medaglie si pesano e non si contano.

E certi risultati devono essere attenzionati più di altri: fa certamente riflettere il 90esimo posto ottenuto per “Investimenti nello sport”. Significa che siamo tra gli ultimi in Italia sui finanziamenti pubblici e privati per progetti Pnrr.

Lascia pensare anche “Formazione per lo sport” la categoria sui corsi universitari, sui licei sportivi e sul numero di immatricolati in scienze motorie: qui siamo 94esimi.