Indiani (allenatore San Donato): “Gli arbitri? Sono adeguati alla categoria”

Dopo la partita tra Acn Siena e San Donato Tavarnelle si è tenuta la consuete conferenza stampa per dare l’opportunità a staff e giocatori di commentare il match. Il Siena, dal canto suo, ha fatto sapere di essere entrata in silenzio stampa. La decisione è stata presa dal club visto il non semplice momento vissuto dalla compagine senese.

L’allenatore del San Donato Tavarnelle, Paolo Indiani, si è detto molto soddisfatto per la prestazione: “Una partita di per sé superiore alla categoria, io sono molto contento della sfida disputata dai miei ragazzi”. “Siamo andati sotto due volte -continua Indiani- ed abbiamo recuperato”. Sull’episodio del rigore Indiani dice di non aver visto bene e di non essere in grado di esprimere un giudizio, tuttavia, parla degli errori che si sono visti nel corso dell’anno: “Io potrei lamentarmi di tantissime situazioni. Io lo dico sempre alla squadra, gli arbitri sono un qualcosa su cui noi non possiamo fare niente”. “Che ci siano tanti errori in questa categoria -conclude- è normale. Ai miei ragazzi dico che in Serie D non si può pretendere che ci siano arbitri internazionali a dirigere la gara. Ci sono tanti arbitri giovani”.

Ai microfoni dei giornalisti presenti si è presentato anche Francesco Disanto, il migliore in campo di giornata: “Io cerco sempre di fare il meglio, per me stesso e per la squadra”. “Oggi -dice Disanto- siamo stati molto bravi contro una squadra forte, è stata una partita molto dura”. Infine, ha parlato anche il senese Leonardo Nannizzi, vice allenatore del San Donato, che si è subito detto molto emozionato per la partita: “Affrontare la squadra della città in cui sei nato, dove vivi, dove hai famiglia, amici e la tua contrada è molto complicato. Io ho provato a non pensarci, però è chiaro: stanotte ho dormito poco”.