Indennità di disoccupazione agricola: in provincia 13mila lavoratori interessati, domande entro fine marzo

La Flai Cgil di Siena ricorda che i lavoratori agricoli che hanno avuto, nel corso del 2022, un rapporto di lavoro agricolo potrebbero aver diritto alla disoccupazione agricola, nello specifico i dipendenti a tempo determinato-avventizi occupati in agricoltura e quelli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell’anno.

In provincia di Siena le persone interessate da questa misura – e da altri sostegni economici grazie alla bilateralità tra le parti sociali – potrebbero essere quasi 13.000

La domanda per la disoccupazione agricola va presentata entro il 31 marzo 2023.

E’ possibile rivolgersi alla Flai Cgil di Siena per prendere l’appuntamento: per l’Amiata e la Val di Chiana telefonare ad Andrea cell. 348 2843342, per la Val d’Elsa ad Antonella cell. 347 7139452, per Siena e la zona senese ad Antonio cell. 342 7708824.

Sono necessari i seguenti documenti: fotocopia della carta d’identità e codice fiscale (per extracomunitari: passaporto o permesso di soggiorno), buste paga 2022 (per controllare in seguito la correttezza della liquidazione Inps), coordinate bancarie codice Iban, modelli 730 Redditi 2020 e 2021 per richiesta assegni nucleo familiare.