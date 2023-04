Un 52enne è stato trasportato in codice 2 alle Scotte di Siena in seguito ad un incidente tra una motocicletta ed un trattore avvenuto questo pomeriggio sulla Chiantigiana a Castellina in Chianti.

Sul posto è intervenuto il 118 dell’Asl Toscana sud est, l’automedica di Radda in Chianti, l’ambulanza della Misericordia di Radda e i Carabinieri