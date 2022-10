Traffico momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 2 “Via Cassia” per un incidente stradale al km 211,280 in località Monteroni d’Arbia (Siena).

Nel sinistro sono state coinvolte due vetture.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.