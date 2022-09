A seguito di un incidente è provvisoriamente chiusa la corsia di marcia, a Siena, sulla “Tangenziale Ovest di Siena”.

Nell’incidente, avvenuto al km 6,100, in direzione SS223 Siena, sono coinvolti quattro veicoli e due persone sono rimaste ferite.

Per ripristinare il transito in piena sicurezza sono intervenuti il personale Anas, il 118 e le Forze dell’ordine per le attività di rimozione dei veicoli e di pulizia del piano viabile.