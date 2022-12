Incidente sulla strada di Uopini, donna muore investita. Carabinieri al lavoro

Tragedia intorno alle 16 sulla strada provinciale Uopini – Badesse, dove una donna di 85 anni è stata investita e non ce l’ha fatta a sopravvivere all’impatto.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, all’automedica di Siena e l’ambulanza della Pubblica assistenza di Colle Val d’Elsa sono intervenuti i carabinieri di Monteriggioni e gli uomini del Nor di Poggibonsi che stanno effettuando i rilievi e ricostruendo quanto accaduto. Stando a quanto si apprende la donna sarebbe stata investita ma del mezzo che ha causato il sinistro non c’è traccia. Resta tutta da chiarire la dinamica ma i carabinieri sono al lavoro per rintracciare l’autista del mezzo che ha provocato l’incidente e che sarebbe scappato senza prestare soccorso.

La vittima era conosciuta nella zona di Uopini, dove aveva sempre vissuto.