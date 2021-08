Incidente sulla Siena -Grosseto, traffico in tilt nel giorno di inizio vacanze

Il giorno da bollino nero su tutte le strade italiane peggiora sulle Siena – Grosseto dove, per cause in corso di accertamento, si è verificato un incidente all’altezza del bivio di Orgia. Con il traffico presente sulla SS 223 in quel momento, centinaia le auto dirette vero il mare per il fine settimana o per le vacanze, facile immaginare che in brevissimo tempo si siano formate lunghissime code in entrambe le direzioni e il traffico è andato compeltamente in tilt.

Due le persone ferite, in maniera lieve, finite al pronto soccorso delle Scotte: un uomo di 66 anni e un uomo di 54 anni. Sul posto l’automedica del 118, la Pubblica Assistenza di Siena, Carabinieri, Vigili del Fuoco.

La strada è stata liberata, il traffico regolarmente ripreso, poco fa.