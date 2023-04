Incidente sulla Siena – Grosseto: due feriti, un 25enne portato alle Scotte con Pegaso

La giornata di Pasqua si chiude con un brutto incidente sulla Ss223, Siena – Grosseto direzione Siena, all’altezza di Civitella, dove finiscono le quattro corsie. Per cause in corso di accertamento alle 17.30 c’è stato l’intervento del 118 per un ncidente che ha coinvolto quattro mezzi e ci sono stati due feriti: una ragazza di 25 anni portata in codice 2 al Misericordia di Grosseto e un ragazzo di 25 anni in codice 2 alle Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso. Intervenuti ambulanza Misericordia di Grosseto, automedica di Grosseto, ambulanza Misericordia di Roccastrada, Pegaso 2, Polizia stradale.