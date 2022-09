I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti alle 19,30 sul raccordo autostradale Siena – Firenze in direzione nord all’uscita di Monteriggioni, per un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di quattro veicoli, con due persone ferite e tre illese. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno garantito la sicurezza e supportato il personale sanitario del 118 per le manovre di estricazione dai veicoli delle persone ferite. Sul posto anche la Polizia Stradale.