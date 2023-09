Incidente con due veicoli coinvolti e due feriti sulla Siena-Firenze. La strada momentaneamente chiusa al traffico in direzione Siena al km 12,000 all’altezza di Monteriggioni. “Sul posto – fa sapere Anas – sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile”.