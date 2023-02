Incidente sulla Siena-Bettolle: due auto si ribaltano, quattro feriti

Incidente tra due auto ieri sera alle 20.30 sulla Siena-Bettolle nel comune di Sinalunga: i veicoli si sono ribaltati ed uno è finito fuori strada. I conducenti sono stati estratti dai vigili del fuoco di Siena, distaccamento di Montepulciano. Quattro persone sono state portate in codice 2 alle Scotte: un 79enne (trasportato da Pegaso 2), una 60enne, un 31enne e un 22enne. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e personale del 118, sono intervenuti anche l’ambulanza della Misericordia di Sinalunga e quella della Pubblica assistenza di Torrita di Siena, l’ambulanza medicalizzata di Rapolano Terme e i carabinieri per i rilievi. La carreggiata è rimasta bloccata al traffico per il tempo necessario alle operazioni di soccorso.ì