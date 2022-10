Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 11.59, per un incidente sul lavoro in cantiere all’Agrestone (Colle Val d’Elsa), con un uomo caduto da tre metri. Un 55enne è stato trasportato dall’ambulanza della Misericordia alle Scotte in codice 3. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Attivato il personale della Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (Pisll) dell’Asl.