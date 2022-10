Incidente stradale. Studentessa dell’Università di Siena perde la vita, il cordoglio dell’Ateneo e delle Scotte

Sia l’Università di Siena che l’Aou Senese hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Federica Canneti, ragazza ventiduenne scomparsa a seguito di un incidente stradale avvenuto ad Arezzo ieri sera. Federica studiava nel nostro Ateneo per per diventare ostetrica ed era originaria di Castiglion Fiorentino. “La direzione aziendale e il personale tutto si stringono intorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi del corso di Ostetricia della studentessa”, si legge nella nota dell’ospedale. “Il Rettore Francesco Frati esprime il cordoglio, suo personale e dell’intera comunità accademica, per la prematura scomparsa della studentessa Federica Canneti, avvenuta a seguito di un tragico incidente”. Ed ancora Frati “esprime vicinanza alla famiglia e ai compagni di corso di Ostetricia della studentessa”, questo invece il messaggio diffuso dall’Ateneo