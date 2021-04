Incidente stradale, due giovani portati alle Scotte: uno è grave

Nella giornata di ieri, intorno alle 18, si è verificato un incidente stradale in località Cozzano a Castiglion del Lago, al confine tra le province di Siena e Perugia. Sul posto, in accordo tra le centrali 118 di Siena-Grosseto e Perugia, l’automedica del 118 di Nottola, la Pubblica Assistenza di Torrita di Siena e l’elisoccorso Pegaso. Due ragazzi sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, uno di 22 anni in condizioni gravissime, ed uno di 23 anni il cui stato di salute sembrerebbe migliore.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri ed i vigili del fuoco.