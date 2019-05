Incidente Siena – Firenze: morta una donna, oltre 30 feriti

Rimane ancora chiuso il raccordo autostradale Siena-Firenze in direzione Siena. L’uscita è sempre obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni e il rientro è a Badesse. Al momento si segnalano code per circa 6 km tra Colle Val d’Elsa Sud e Monteriggioni per chi viaggia in direzione Siena. Stamattina, lo ricordiamo, un’autobus con 60 turisti dell’Est Europa si è ribaltato, poco prima dell’uscita per Badesse, nella scarpata, finendo fuori di strada. Il bilancio, comunicato dalla Asl Toscana sud – est, dell’incidente avvenuto sull’Autopalio è, purtroppo, di un morto, una donna, Urtaeva Elena, russa di 41 anni che era la guida del gruppo, e di 37 feriti che sono stati portati negli ospedali della provincia di Siena. Trentatré turisti russi sono arrivati in codice verde, 19 di questi si trovano al policlinico le Scotte e 14 a Campostaggia , 4 sono in codice giallo.