Incidente a Ruffolo, tre giovani feriti

Poco prima delle 19 i vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto in prossimità della rotonda Ruffolo, adiacente alla sede dei vigili del fuoco. Coinvolte tre auto con tre persone ferite prese in cura dai sanitari del 118, uno dei feriti è stato estratto dalle lamiere dell’auto da parte dei pompieri. In ospedale sono finiti un 23enne in codice 1, un 22enne e una 34enne, trasportati in codice 3 e 2 al pronto soccorso. Sul posto l’automedica del 118, la Pubblica Assistenza di Castellina Scalo, la Pubblica Assistenza di Siena, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia municipale di Siena

Il tratto di strada è rimasto chiuso per oltre due ore.