Incidente rocambolesco alla Coroncina: un ferito grave

Un incidente è avvenuto alle 20.50 alla Coroncina sulla Cassia Sud, le cause sono in corso d’accertamento e le macchine coinvolte sono due. Nello scontro è stata divelta una centralina dei contatori dell’acqua e momentaneamente sei abitazioni sono senza risorse idriche.Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e i soccorsi del 118. Un uomo, conducente di una vettura, è stato estratto dalla squadra VIgili del fuoco per poi essere affidato alle cure del personale sanitari , che aveva già preso in carico anche una donna. L’uomo è stato portato alle Scotte in condizioni critiche

(notizia in aggiornamento)