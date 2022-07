Incidente nella notte sulla sp Vivo d’Orcia, tre ragazzi ricoverati in gravi condizioni

Tre ragazzi, tutti tra i 19 e i 20 anni, sono stati soccorsi questa notte dal 118 dell’Asl Toscana sud est. Il pronto intervento è stato attivato questa notte alle 00.28, per un incidente stradale sulla strada provinciale di Vivo d’Orcia.

Uno dei ragazzi, 19enne, è stato portato dal Pegaso alle Scotte di Siena in codice 3. Un 20enne è stato trasportato dall’ambulanza della Misericordia di Piancastagnaio in codice 3 alle Scotte. Infine, una 20enne è stata trasportata dall’ambulanza della Misericordia di Abbadia San Salvatore in codice 3 alle Scotte.

Sul posto anche i carabinieri di Abbadia San Salvatore e i vigili del fuoco di Piancastagnaio.