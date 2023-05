“Sulla tangenziale ovest di Siena il traffico in direzione Firenze è deviato sulla strada regionale 2 “Cassia” con uscita obbligatoria allo svincolo di Siena sud e rientro allo svincolo di Siena nord”. Lo fa sapere Anas in una nota parlando della situazione del traffico nella zona dell’Acquacalda dove stamattina è avvenuto un incidente in cui sono rimasti coinvolti due autovetture e un furgone. Anas rende inoltre noto che è chiuso lo svincolo di Siena ovest in ingresso direzione Firenze.