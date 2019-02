Incidente in tangenziale: muore un uomo

Incidente in tangenziale nel tratto che collega la Siena – Grosseto a Ruffolo: un’auto si è scontrato contro un furgoncino per cause in corso di accertamento. L’uomo alla guida dell’auto, Piero Bartalini, 71 anni, è deceduto durante il trasporto in ospedale e dopo lunghi tentativi di rianimazione sul posto. In auto con lui una donna di 68 anni. Entrambi di San Gimignano. La donna si trova ora con traumi e contusioni al policlinico delle scotte. In ospedale anche il conducente del camioncino, un 48enne. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.