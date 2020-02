Incidente in mare, surfista trasportato alle Scotte di Siena

Brutta avventura per un ragazzo di 35 anni che nel primo pomeriggio di oggi, a Castiglione della Pescaia, aveva deciso di andare al mare a fare surf.

Il giovane, approfittando del forte vento si è recato in spiaggia con la sua tavola da surf, all’altezza del bagno Gabbiano. Il ragazzo però, nel cercare l’onda perfetta non ha potuto nulla contro il vento troppo forte ed è caduto dalla tavola da surf riportando vari traumi cerebrali e facciali. Pronto l’intervento del l’elisoccorso Pegaso che però, a causa del meteo avverso, non è riuscito a concludere l’operazione. Il 35enne è stato quindi trasportato in ambulanza.