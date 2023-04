Incidente in autostrada, 40enne grave alle Scotte

Un 40enne è stato trasportato in codice 3 all’ospedale delle Scotte di Siena con il Pegaso in seguito a un incidente sull’autostrada A1 al chlometro 389. Una 41enne è stata trasportata in codice 2 alle Scotte.

Poco oltre, al chilometro 387, un altro incidente ha visto coinvolto un 62enne che è stato trasportato in codice 2 a Nottola.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Sinalunga, l’automedica di Nottola, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Torrita di Siena, l’ambulanza della Misericordia di Montepulciano, la Polizia e i Vigili del fuoco.