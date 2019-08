Incidente frontale sulla Siena – Grosseto: auto si ribalta, ci sono feriti

Incidente sulla Siena-Grosseto, all’altezza del bivio per Fontazzi.Due auto hanno fato un frontale ed una si è cappottata dopo essersi scontrata con un’altra macchina. Sul posto i carabinieri del radiomobile di Montalcino e di Buonconvento, i vigili del fuoco del Comando di Siena. All’arrivo sul posto, gli occupante delle autovetture erano già stati presi in consegna dai sanitari del 118, si è provveduto quindi alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.Traffico bloccato in entrambe le direzioni per liberare la carreggiata. Non ci sono feriti. “Sulla strada statale 223 “di Paganico” (direttrice Grosseto-Siena) si segnalano rallentamenti e code in entrambe le direzioni in prossimità del bivio per Murlo- fa sapere l’Anas – (km 51,200) in provincia di Siena, a causa di un incidente”.