Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 11.31, in strada impervia a Casole d’Elsa per un incidente durante un motocross. Un 47enne è stato trasportato alle Scotte in codice 2 da Pegaso 3. Sul posto sono intervenuti anche l’automedica di Colle Val d’Elsa, l’ambulanza della Misericordia di Poggbonsi, i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino e speleologico toscano.