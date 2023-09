Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 11.14, per un incidente di motocross in una zona boschiva nel Comune di Gaiole in Chianti, nelle vicinanze di Fietri. Un paziente è stato trasportato in codice 2 a Careggi da Pegaso 3. Attivata anche l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena.