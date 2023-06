I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti oggi alle 16,30 a San Gimignano, via Dante, per prestare soccorso ad un uomo di 44 anni a seguito di incidente di moto. Il ferito è stato trasportato in codice 2 a Campostaggia. Sul posto Misericordia di San Gimignano, carabinieri