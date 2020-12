Incidente di caccia questa mattina alle Piazze. Per motivi ancora da chiarire un 25enne è stato ferito al volto. In questi minuti è in corso l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che trasporterà il giovane al policlinico delle Scotte di Siena. Sul posto sono presenti i carabinieri che stanno effettuando tutti i rilievi del caso.