I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti alle 9,45 sulla strada provinciale 119 intersezione con Badesse all’uscita della Siena-Firenze per un incidente stradale avvenuto tra due autovetture. All’arrivo della squadra i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le autovetture ed estratto in collaborazione con il personale sanitario un conducente, mentre una seconda persona era già fuori dall’autovettura.