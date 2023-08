Questa mattina alle 9.51, il 118 dell’Asl Toscana sud-est, è intervenuto in via Aretina ad Asciano, a causa di un incidente di scooter. Un uomo di 45 anni è stato trasportato in codice 2 alle Scotte. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Siena, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Rocco a Pilli, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena e i Carabinieri.