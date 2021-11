Incidente tra auto a Sinalunga, sei feriti

Intervento del 118 per un incidente alle 10.22 in via Reddo Basso a Sinalunga. Incidente tra due auto con sei persone ferite: due pazienti in codice 1 (un uomo di 46 anni, l’altro di età al momento non rilevabile), due in codice 2 (uomo di 52 anni e donna di 72 anni) sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, due in codice 1 al pronto soccorso dell’ospedale di Nottola (uomini di 21 e 78 anni). Sul posto i sanitari del 118, la Pubblica Assistenza di Torrita di Siena, la Misericordia di Montepulciano, Sinalunga, Rapolano Terme, Foiano della Chiana, Carabinieri, Vigili del Fuoco