Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 16.22, per un incidente di moto a Sinalunga sulla Sp 10. Un 40enne è stato trasportato da Pegaso 1 in codice 3 alle Scotte, un 46enne è stato trasportato da Pegaso 2 in codice 3 a Careggi. Sul posto sono intervenuti: ambulanza della Misericordia di Rapolano Terme, ambulanza della Pubblica assistenza di Torrita di Siena, ambulanza della Misericordia di Montepulciano, Carabinieri e Vigili del fuoco.