Incidente a Monsindoli: scontro tra una moto ed una macchina

Si è verificato un incidente poco fa nella strada delle Ville di Corsano nella zona di Monsindoli. Coinvolte una moto, un’Honda ed un’auto, una Nissan e le cause sono ancora in corso d’accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Illeso l’automobilista mentre il guidatore della moto è stato portato al Policlinico Le Scotte per i controlli del caso.

Nella zona si sono formate lunghe code in direzione Ville di Corsano ed in direzione Siena ma il traffico si sta lentamente sbloccando.