Incidente a Colle Val d’Elsa, si ribalta un’auto

I vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti questo pomeriggio, con il personale del distaccamento di Poggibonsi, per un incidente stradale in Pian dell’Olmino a Colle di Val d’Elsa.

Due le autovetture coinvolte, una delle quali si è ribaltata in un fosso fuori strada.

Una persona ferita è stata estratta dall’auto dalla squadra VF in collaborazione con il personale sanitario del 118, che poi l’ha presa in carico per le cure del caso.