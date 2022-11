Un motociclista di 51 anni è stato trasportato in codice 3 alle Scotte di Siena dal Pegaso per un incidente stradale sulla Sr222 a Castellina in Chianti. Poco dopo le 13 di oggi è stato attivato il 118 dell’Asl Toscana sud est che è intervenuto. Una 62enne è stata trasportata in codice 2 alle Scotte.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Campostaggia, l’ambulanza della Pubblica assistenza di Poggibonsi, l’ambulanza della Misericordia di Siena e i Carabinieri.