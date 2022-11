Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 13.05, per un incidente stradale occorso a una moto a Castellina in Chianti sulla Sr 429. Sono stati trasportati alle Scotte una 33enne (codice 3) e un 44enne (codice 2). Sul posto sono intervenute l’automedica di Radda in Chiani e l’ambulanza della Misericordia di Radda in Chianti.