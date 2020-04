Inchiesta per corruzione tra Fises e Terrecablate. 5 indagati e 2 dirigenti sospesi, la Gdf in uffici e abitazioni

Cinque persone indagate per corruzione e 2 di queste raggiunte da misure cautelari preventive personali di sospensione per 2 mesi dal pubblico impiego. In corso attività di perquisizione domiciliare e acquisizione

di atti negli uffici delle persone indagate che sarebbero figure apicali delle società a partecipazioni pubbliche “Finanziaria Senese di Sviluppo” e “Terrecablate Reti e Servizi”. E’ l’attività investigativa in corso a Siena fin dalle prime ore di questa mattina e condotta dalla Gdf su disposizione della Procura. Secondo quanto si apprende da fonti delle Fiamme Gialle le indagini si starebbero concentrando da oltre un anno “su un rapporto di natura amicale tra due figure apicali delle società sul quale si sarebbe innescato uno scambio di favori nello svolgimento delle attività

sottoposte a controllo pubblico”.