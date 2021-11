I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, nel centro storico di Siena, in via della Diana, per un incendio scaturito all’interno della cucina di una abitazione. All’interno dell’abitazione si trovava una signora di 80 anni che è stata trasportata in codice 1 all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dal 118.

Il personale dei Vigili del fuoco, ha quindi spento completamente l’incendio e messo in sicurezza il locale.