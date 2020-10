I vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Montepulciano, stanno intervenendo dalle 6.40 di questa mattina a Sinalunga, Loc. Bettolle Via Cassia, per un incendio scaturito all’interno di una abitazione posta al primo piano di una palazzina. Il personale sanitario del 118 ha preso in carico una persona per le cure del caso e il successivo trasporto al pronto soccorso. Sul posto anche i Carabinieri.