Incendio in un garage a Colle Val d’Elsa, muore un uomo

Un incendio si è sviluppato all’interno di un garage di un condominio in via dei Mille, a Colle val d’Elsa. Un incendio che è sfociato in tragedia: è in questo frangente, infatti, che ha trovato la morte un anziano di 89 anni.

Non sono ancora stabilite le cause che hanno provocato il decesso dell’uomo ma, stando alle prime ricostruzioni, dovrebbe essersi trattato di un corto circuito che ha fatto partire l’incendio dal quale l’anziano non ha avuto scampo. Sul posto si trovano ancora i vigili del fuoco perché le fiamme non sono ancora del tutto domate, dalle 16.30 di oggi quando la figlia dell’anziano ha dato l’allarme.

Quando carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati sul posto, purtroppo, per l’89enne non c’era più nulla da fare.